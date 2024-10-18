عراقجي: يجب حل القضايا الإقليمية سلمياً

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال وزير الخارجية الایراني لدى وصوله إلى تركيا تزامنت هذه الرحلة مع الاجتماع الثاني لوزراء خارجية "3+3" وهناك تفاهم مشترك في المنطقة حول خطورة الصراعات في غزة ولبنان وأوضاع اللاجئين واحتمال توسيع دائرة الحرب.

تابع عراقجي لقد كانت لدينا دائمًا علاقات جيدة مع تركيا، وفي الاجتماع مع وزير الخارجية ورئيس هذا البلد، ستكون هناك مشاورات إقليمية. وبطبيعة الحال فإن اجتماعات "3+3" ستعقد من دون حضور جورجيا، إلا أن بقية دول المنطقة أظهرت عزمها على إجراء المحادثات والتنسيق حول قضايا منطقة القوقاز.

وختم بالقول يجب علينا أن نحل القضايا الإقليمية سلميا وأن تؤدي الترتيبات الأمنية والسياسية الإقليمية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

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