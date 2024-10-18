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١٨‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٤٣ م

عراقجي: السنوار كان يبحث عن الشهادة واستشهاده سيصبح مصدر إلهام

عراقجي: السنوار كان يبحث عن الشهادة واستشهاده سيصبح مصدر إلهام

قال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي إن استشهاد السنوار سيصبح مصدر إلهام لجميع المقاومين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية قال في تغريدة على منصة إكس: يحيى السنوار لم يكن يخاف من الموت، بل كان يبحث عن الشهادة في غزة. لقد قاتل بشجاعة حتى الرمق الأخير في ساحة المعركة.

وأضاف، إن مصيره - الذي صورته الصورة الأخيرة بشكل جميل - لن يثني أحدا عن مواصلة المعركة، بل سيصبح مصدر إلهام لجميع المقاومين في المنطقة، سواء فلسطينيين وغير فلسطينيين.

وتابع، نحن، وعدد لا يحصى من الأشخاص الآخرين حول العالم، نحيي كفاحه المتفاني من أجل حرية الشعب الفلسطيني.

وأكد عراقجي أن الشهداء يبقون إلى الأبد، واليوم أصبحت قضية تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة أكثر حيوية من أي وقت مضى.

/انتهى/

رمز الخبر 1949735

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