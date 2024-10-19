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١٩‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:١٦ م

عراقجي يلتقي رئيس مجلس الشورى لحركة حماس في اسطنبول

عراقجي يلتقي رئيس مجلس الشورى لحركة حماس في اسطنبول

التقى وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية "سيد عباس عراقجي"، رئيس مجلس الشورى في حركة المقاومة الاسلامية – حماس، "محمد اسماعيل درويش"،في اسطنبول.

التقى رئيس مجلس الشورى في حركة المقاومة الاسلامية – حماس، "محمد اسماعيل درويش"، اليوم السبت بمدينة اسطنبول، وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية "سيد عباس عراقجي".

وبحث الجانبين بحثا في هذا اللقاء، اخر التطورات على الصعيد الاقليمي، والحرب في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، اجرى وزير الخارجية الايراني مباحثات مع نظيره التركي، كما عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا.

ووصل عراقجي، على راس وفد دبلوماسي، امس الجمعة الى اسطنبول التركية"؛ للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء الية 3+3 لمنطقة القوقاز.

رمز الخبر 1949764

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