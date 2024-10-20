الاحتلال الصهيوني يقر بمقتل قائد لواء المدرعات 401 في معركة جباليا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، بمقتل قائد لواء المدرعات 401 في معركة جباليا بشمال قطاع غزة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن المتحدث باسم جيش الاحتلال سمح بإعلان خبر مقتل إحسان دقسة، الذي تولى منصبه في شهر يونيو الماضي.

وأضافت أن "العقيد قتل، على ما يبدو، نتيجة انفجار عبوة ناسفة".

وتابعت: "كما أصيب عدد من الجنود في الحادث وتم نقلهم إلى المستشفيات، كما أُبلغت عائلاتهم".

وأوضحت: "كشفت التحقيقات الأولية التي أجراها الجيش أن الدبابة التي كانوا يستقلونها اصطدمت بعبوة ناسفة، وأن دقسة لقي حتفه على الفور".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 380 يوما، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 42 ألفا، و603، وإصابة 99 ألفا و795 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.