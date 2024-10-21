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٢١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٣:٣٦ م

رئيس الهلال الأحمر الإيراني يتوجه إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر الصليب الأحمر الدولي

رئيس الهلال الأحمر الإيراني يتوجه إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر الصليب الأحمر الدولي

غادر رئيس الهلال الأحمر الإيراني بيرحسين كوليوند طهران اليوم الاثنين متوجهاً إلى جنيف للمشاركة في المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقاً للبرنامج المقرر، سيلتقي كوليوند برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأمين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورئيس اتحاد الجمعيات الوطنية، كما سيتشاور مع الأمين العام للاتحاد مع التركيز على تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحرب في لبنان وغزة.

ومن بين القضايا المهمة الأخرى التي سيتابعها رئيس الهلال الأحمر الإيراني كوليوند في المحافل الدولية عرض الوثائق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وبناء مستشفى ميداني، ومتابعة الهجوم على مستشفى الهلال الأحمر الإيراني من قبل الكيان الصهيوني المجرم.

ومن بين القضايا الأخرى التي ستتابعها الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللقاء برؤساء جمعيات الهلال الأحمر للتعاون الثنائي ونقل تجارب إيران المثمرة وكذلك الجهود المبذولة لوقف الحرب في غزة ولبنان.

هذا وأدانت جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قصف النظام الإسرائيلي لمستشفى ميداني أقامته على الحدود السورية اللبنانية، ووصفت الغارة الجوية بأنها جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي.

/انتهى/

رمز الخبر 1949819

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