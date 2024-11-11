الهلال الأحمر الايراني: ارسلنا اكثر من 2200 طن من المساعدات الانسانية إلى لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس جمعية الهلال الأحمر الايراني، بيرحسين كوليوند، قال في مراسم الذكرى السنوية لشهداء الدفاع المدني، في كركان: يقوم عمال الإغاثة لدينا ببناء مستشفى في لبنان وعلى الحدود السورية اللبنانية، على الرغم من أن مستشفانا قد دمر بعدوان صهيوني بعشرة صواريخ، إلا أنهم مستمرون في هذا الطريق.

واضاف: انظر اليوم كيف يساعد الناس اللاجئين وضحايا الحرب اللبنانية في كل انحاء البلاد، رغم كل المشاكل الاقتصادية إلا أنهم يتبرعون بكل ما يملكون، وقد ارسل الهلال الاحمر أكثر من 2200 طن في المواد الغذائية والأدوية والمساعدات الانسانية إلى لبنان.