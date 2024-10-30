الالتزام بالقانون الدولي الإنساني يعتبر أحد مواقف جمعية الهلال الأحمر الايرانيه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قرأ ميثم أفشار، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقف الرسمي لجمعية الهلال الأحمر الإيراني بشأن احترام القانون الدولي الإنساني في المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للصليب الأحمر .

وقال افشار نجتمع اليوم ونحن نشهد انخفاضًا في احترام ومراعاة وضمان الحقوق الإنسانية في النزاعات المسلحة أكثر من أي وقت مضى. ومن المؤسف أن عملية انتهاك الحقوق الإنسانية خاصة في غزة ولبنان؛ لقد تسبب في خيبة أمل الرأي العام العالمي فيما يتعلق بعمل القانون الدولي الإنساني، واستمرار هذا الوضع يمكن أن يضر بالمصداقية العالمية لحركتنا ومبادئنا الأساسية.

وما تجدر الإشارة إليه هو أننا لا نواجه فراغاً قانونياً، بل نقصاً في فهم الروح التي تحكم هذه الحقوق. إن التحديات والصعوبات التي يواجهها القانون الإنساني، والتي وردت في الكتابات الأكاديمية وتقارير المؤسسات والمنظمات مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ترجع جذورها في الواقع إلى عدم فهم هذه الروح، مما يجعل تنفيذها صعبا.

إن الروح التي تحكم القانون الإنساني واتفاقيات جنيف هي "الإنسانية". إن الفهم العميق لهذا المبدأ ومتطلباته يمكن أن يحل العديد من الصعوبات والتحديات المقبلة ويساعدنا في التفسير التدريجي والتطوير التدريجي للحقوق القائمة، بما في ذلك ما يتعلق بالتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي واستخدامه في الأسلحة.

لذلك علينا كأعضاء في المجتمع الدولي كمجموعة متصلة، أن نسعى لتعزيز "الإنسانية" وإبقائها على قيد الحياة. ومن المؤكد أن الوقت قد حان لكي تقوم اللجان الوطنية لحقوق الإنسان بتوثيق انتهاكات الحقوق الإنسانية في غزة ولبنان وسوريا بشكل جدي وعرضها على الهيئات والمؤسسات القانونية والقضائية المختصة.

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