استقلال طهران والنصر السعودي... مواجهة تلاميذ بختياري زاده مع أصدقاء رونالدو في دبي اللیلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مباراته الثالثة ضمن دوري النخبة الآسيوي، يستقبل فريق استقلال لكرة القدم فريق النصر السعودي، الليلة في تمام الساعة 19:30 بتوقیت ایران على ملعب راشد بدبي.

وبحسب الجدول الزمني، كان من المفترض أن يستضيف استقلال في طهران هذه المباراة، لكن بقرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ستقام هذه المباراة في دولة ثالثة ولن يسافر كريستيانو رونالدو إلى إيران للمرة الثانية.

ويواجه لاعبو إيران بالزي الأزرق زملاء رونالدو وهم ليسوا في حالة جيدة وتعرضوا لهزيمة ثقيلة أمام ذوب آهن في الدوري الممتاز لكرة القدم الایرانی، وبعد ذلك تمكن مديرو نادي الاستقلال، بعد مشاورات عديدة، من توقيع عقد مع بيتسو موسيماني، المدرب الرئيسي من جنوب أفريقيا، ويأملون أن يتمكنوا من العودة إلى قمة ادائهم مع هذا المدرب.

وبطبيعة الحال، سيتولى سهراب بختياري زاده قيادة استقلال في مباراة الليلة، وبعد ذلك سيتم استبداله بموسيماني المدير الفني السابق لمنتخب جنوب أفريقيا. كما سيشاهد هذا المدرب الأفريقي مباراة استقلال أمام النصر في دبي.

وفي آخر مباراتين لهما في دوري النخبة، فاز استقلال في مباراة واحدة وخسر واحدة ويحتل حاليًا المركز الخامس برصيد 3 نقاط. وفي حال تمكنوا من التغلب على فريق النصر في دبي، فسيكونون من بين أفضل الفرق في هذه المسابقة وسيواصلون مبارياتهم المقبلة بمعنويات عالية.

في المقابل، يتمتع فريق النصر السعودي، على عكس استقلال، بأوضاع جيدة في دوري النخبة الآسيوي والدوري السعودي، وقد فاز هذا الفريق بلاعبيه الأساسيين، ومن بينهم رونالدو، في آخر 5 مباريات له في الدوري السعودي ودوري النخبة الآسيوي.

بفوزه على الريان القطري وتعادله مع الشرطة العراقي، رفع فريق النصر رصيده إلى 4 نقاط في ترتيب دوري النخبة الآسيوي، ويتقدم بمركز واحد على الاستقلال.

وقد واجه فريقا استقلال والنصر بعضهما البعض مرتين حتى الآن، وكانت نتيجتهما فوز للفريقين، ويبقى أن نرى ما ستكون نتيجة المباراة الثالثة بين الفريقين والتي ستقام بعد 13 سنة.

أيضًا، لعب كريستيانو رونالدو ضد بيرسيبوليس مرتين، لكنه لم ينجح في التسجيل ضد الريدز الإيراني، ويجب أن نرى ما إذا كان رونالدو يمكنه التسجيل في مباراته الثالثة ضد أحد الفرق الإيرانية!

على أية حال، ينبغي أن نرى ما إذا كان سهراب بختياري زاده يستطيع أن يودع جماهير استقلال بذكرى طيبة في ظهوره الأخير على مقعد مدرب الفريق!

وسيتولى الحكم الأردني أدهم خديمة إدارة هذه المباراة.

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