المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف قاعدة إلياكيم جنوب حيفا بسرب من المسيرات الانقضاضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلنت إنهاء تفعيل أجهزة الإنذار وفشلها في العثور على مسيرة للحزب بعد أكثر من أربعين دقيقة من البحث عنها.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية انفجار مسيرة داخل قاعدة عسكرية شمال شرق الخضيرة، وأن ثلات طائرات مسيرة أبقت مليون إسرائيلي في الملاجئ.

كما أعلن حزب الله استهداف دبابتي ميركافا في محيط مسكافعام والطيبة بصواريخ موجهة، ومستعمرة شآر يشوف بصلية صاروخية.

كما قصفت المقاومة تجمعا لجنود الاحتلال في مستعمرة المنارة ومستوطنة كريات شمونة بالصواريخ.

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