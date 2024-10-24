عراقجي يقيم مشاوراته الاخيرة في دول المنطقة وقمة البريكس مثمرة للغاية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السيد عباس عراقجي على موقع X الاجتماعي: "الشمس تشرق من الشرق، وتغرب من الغرب فعليا".



وأضاف: "بعد مشاورات وثيقة مع 11 دولة في أقل من ثلاثة أسابيع، رافقت رئيس الجمهورية إلى قمة البريكس في قازان".



وتابع وزير الخارجية: "أجرينا لقاءات مثمرة مع مجموعة من قادة الدول، بما في ذلك روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة ومصر".



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