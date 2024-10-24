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٢٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٤٥ ص

عراقجي يقيم مشاوراته الاخيرة في دول المنطقة وقمة البريكس مثمرة للغاية

عراقجي يقيم مشاوراته الاخيرة في دول المنطقة وقمة البريكس مثمرة للغاية

قيم وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي مشاوراته في دول المنطقة وقمة البريكس في مدينة قازان مثمرة للغاية وقال: "الآن تشرق الشمس من الشرق وتغرب من الغرب فعليا".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السيد عباس عراقجي على موقع X الاجتماعي: "الشمس تشرق من الشرق، وتغرب من الغرب فعليا".

وأضاف: "بعد مشاورات وثيقة مع 11 دولة في أقل من ثلاثة أسابيع، رافقت رئيس الجمهورية إلى قمة البريكس في قازان".

وتابع وزير الخارجية: "أجرينا لقاءات مثمرة مع مجموعة من قادة الدول، بما في ذلك روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة ومصر".

/انتهى/

رمز الخبر 1949920

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