عراقجي يقيم مشاوراته الاخيرة في دول المنطقة وقمة البريكس مثمرة للغاية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السيد عباس عراقجي على موقع X الاجتماعي: "الشمس تشرق من الشرق، وتغرب من الغرب فعليا".
وأضاف: "بعد مشاورات وثيقة مع 11 دولة في أقل من ثلاثة أسابيع، رافقت رئيس الجمهورية إلى قمة البريكس في قازان".
وتابع وزير الخارجية: "أجرينا لقاءات مثمرة مع مجموعة من قادة الدول، بما في ذلك روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة ومصر".
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قيم وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي مشاوراته في دول المنطقة وقمة البريكس في مدينة قازان مثمرة للغاية وقال: "الآن تشرق الشمس من الشرق وتغرب من الغرب فعليا".
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السيد عباس عراقجي على موقع X الاجتماعي: "الشمس تشرق من الشرق، وتغرب من الغرب فعليا".
رمز الخبر 1949920
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