بيان الدفاعات الجوية الإيرانية حول التصدي للعدوان الصهيوني على محافظات طهران وخوزستان وايلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت قاعدة الدفاع الجوي في البلاد في بيان: إنها تذكر الأمة الإيرانية النبيلة أنه على الرغم من التحذيرات السابقة لمسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب أي عمل مغامرة، فإن هذا الكيان المزيف صباح اليوم في عمل مثير للتوتر، هاجم بعض المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، وبينما نجح نظام الدفاع الجوي المتكامل للبلاد في اعتراض هذا العمل العدواني والتصدي له، فقد لحقت أضرار محدودة ببعض الأماكن، وأبعاد هذه الحادثة قيد التحقيق.

وفي هذا الصدد، ندعو الشعب الايراني إلى الحفاظ على التضامن والسلام، ويرجى منهم متابعة الأخبار المتعلقة بهذه الأحداث عبر وسائل الإعلام الوطنية وعدم الالتفات إلى ما يروج له إعلام العدو.

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