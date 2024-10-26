  1. إيران
  2. السياسة
٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٢:٤٦ م

استشهاد 10 اشخاص من قوات الشرطة الايرانية اثر هجوم ارهابي جنوب شرق البلاد

استشهاد 10 اشخاص من قوات الشرطة الايرانية اثر هجوم ارهابي جنوب شرق البلاد

استشهد 10 اشخاص من قوات الشرطة الايرانية في محافظة سيستان وبلوشستان اثر هجوم ارهابي لمسلحين على دورية الشرطة على الحدود مع باكستان.

وأفادت و كالة مهر للأنباء، انه استشهد 10 اشخاص من قوات الشرطة الايرانية اثر هجوم ارهابي مسلح على مدينة تفتان في محافظة سيستان وبلوشستان الحدودية مع باكستان.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الايراني: "عقب الحادث الإرهابي الذي شهدته مدينة تفتان، تم إرسال قوات الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر إلى مكان الحادث على شكل 3 فرق إنقاذ وتم نقل المصابين إلى المراكز الطبية".

وأدى هذا الحادث الإرهابي الذي وقع على الطريق من جوهركوه إلى بزمان حوالي الساعة 13:00 اليوم بالتوقيت المحلي، إلى استشهاد 10 من أفراد قوات الشرطة الايرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1950011

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات