استشهاد 10 اشخاص من قوات الشرطة الايرانية اثر هجوم ارهابي جنوب شرق البلاد

وأفادت و كالة مهر للأنباء، انه استشهد 10 اشخاص من قوات الشرطة الايرانية اثر هجوم ارهابي مسلح على مدينة تفتان في محافظة سيستان وبلوشستان الحدودية مع باكستان.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الايراني: "عقب الحادث الإرهابي الذي شهدته مدينة تفتان، تم إرسال قوات الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر إلى مكان الحادث على شكل 3 فرق إنقاذ وتم نقل المصابين إلى المراكز الطبية".

وأدى هذا الحادث الإرهابي الذي وقع على الطريق من جوهركوه إلى بزمان حوالي الساعة 13:00 اليوم بالتوقيت المحلي، إلى استشهاد 10 من أفراد قوات الشرطة الايرانية.

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