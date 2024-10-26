افغانستان تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الإمارة الإسلامية في أفغانستان، أدانت بشدة في بيان لها، الاعتداء الصهيوني على الأراضي الإيرانية معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للسيادة الإيرانية وتضعيف للجهود الدولية الرامية لتقليل التوتر واحلال السلام في المنطقة التي قد تتعرض لمواجهة خطر أكبر.

وأكدت وزارة الخارجية الأفغانية أن زيادة العنف وانتهاكات الكيان الصهيوني ستؤدي إلى زيادة انعدام الأمن والسلام في المنطقة.

وختم البيان: الإمارات الإسلامية في افغانستان تؤكد على ضرورة اتخاذ اجراءات فورية لحفظ السلام والأمن في المنطقة محذرة من استمرار هذا الحال لانه لن يعود بالنفع على أي دول من الدول.

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