في الأمس كان الصهاينة يسعون الى التطبیع مع الدول العربية واليوم نفس تلك الدول تدين أفعالهم الوحشية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس الجمهورية شدد خلال لقاءاته مع أعضاء نواب محافظات قزوين، كلستان، كرمانشاه، وتكتل شمال غرب البلاد، على ضرورة التفاهم والتعاون بين الحكومة ومجلس الشورى لحل مشاكل الشعب.

وأوضح رئيس الجمهورية حلولاً عملية للتغلب على المشاكل والعوائق في البلاد، قائلاً: "حاول العدو منذ اليوم الأول، من خلال الإرهاب وإشاعة الخوف والرعب، أن يمنع وحدة وتماسك البلاد ويعكر صفو حياة الشعب، لكن علينا أن نعمل على تعزيز التفاهم والتعاون فيما بيننا، لحل مشاكل الشعب ومنع تحقيق أهدافهم".

وأشار بزشكیان إلى أن الكيان الصهيوني اليوم فشل في تحقيق أهدافه، وقال: "كان الإسرائيليون حتى الأمس يسعون إلى إعادة فتح سفاراتهم في الدول العربية، لكن اليوم نفس تلك الدول تدين أفعالهم الوحشية".

وأضاف رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية إلى جانب المقاومة الشجاعة قد شلّت مسارهم، وقال: "علينا أن نتقدم بالشكر للسيد الدكتور قاليباف والسيد الدكتور عراقجي على كل الجهود التي بذلوها خلال هذه الفترة."

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