لم تدخل أي طائرة حربية خلال العدوان الصهيوني إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد عزيز نصير زاده، وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، قال في هامش اجتماع مجلس الوزراء وفي حضور الصحفيين حول الهجوم الصهيوني على بلادنا: "حاول العدو إلحاق الضرر بأنظمة الدفاع والهجوم لدينا، لكن نظرًا لاتباع إجراءات الدفاع المدني لم يكن هناك ضرر كبير، وكما رأيتم أنه لم تكن هناك إصابات في الصناعات الدفاعية. كما أن تكنولوجيا هذه الأنظمة محلية الصنع، وحتى أننا استبدلنا أحد أنظمة الدفاع في اليوم التالي، وبالتالي لم يكن هناك أي تعطيل في عملية إنتاج أنظمة الهجوم لدينا مثل الصواريخ".

وأضاف: "لكن من جانب آخر، فإن الكيان الصهيوني حتى لو أطلق رصاصة واحدة على صحرائنا، فقد تجرأ على دولة عريقة وقوية، وهذا غير مقبول بالنسبة لنا وسيتم الرد عليه".

ونفى وزير الدفاع دخول الطائرات الحربية الإسرائيلية إلى أجواء البلاد، وقال: "بحسب ميثاق الأمم المتحدة، يحق لأي دولة تعرضت أجواؤها للانتهاك أن ترد على هذا الانتهاك والعدوان".

وفي سياق آخر، وردًا على سؤال حول إنتاج مشترك لطائرات سوخوي 35 في إيران، قال العميد نصير زاده: "لا علم لي بهذا الموضوع".

كما أشار وزير الدفاع إلى موضوع أمن الحدود الشرقية للبلاد، وقال: "لدعم أمن الحدود، هناك برنامج يتم تنفيذه بجدية يتضمن بناء جدار حدودي. وقد تم تخصيص الاعتمادات اللازمة لهذا المشروع، ولدينا أيضًا مذكرة تفاهم أمنية مع باكستان للتعاون في مواجهة الأعمال الإرهابية".

وفيما يخص سؤال عن تضرر مركز في شاهرود واحتمال حدوث هجوم من الحدود الشمالية، أجاب: "لا، لا يوجد شيء من هذا القبيل".

كما أجاب الوزير عن سؤال حول إمكانية الرصد الفضائي لأهداف بلادنا في الهجوم الصاروخي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلًا: "بعد عملية وعد الصادق 2، رأيتم في الصور المنشورة الأماكن التي أصيبت".

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