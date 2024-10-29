قاليباف يهنئ انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما جديدا لحزب الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني بانتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما جديدا لحزب الله اللبناني.



وقال قاليباف مخاطبا الشيخ نعيم قاسم: "اهنئ الاختيار الذكي لسماحتكم امينا عاما لحزب الله".



واضاف: "الحمدلله تتمتع سماحتكم بوجه خدوم ومكافح وذي خبرة وملتزم بمبادئ وأهداف جبهة المقاومة اللبنانية وحزب الله".



هذا وأعلن حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء، عن اختيار سماحة الشيخ نعيم قاسم امينا عاما للحزب.



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