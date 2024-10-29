مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية اللبنانية: لا شك ان الشيخ نعيم قاسم سيرفع من مكانة المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية اللبنانية هنأت بانتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما جديدا لحزب الله اللبناني. وجاء في نص الرسالة :

بسم الله الرحمن الرحيم

مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية-اللبنانية، وتخليداً للذكرى العظيمة لحامل لواء المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد السيد هاشم صفي الدين وغيرهما من قادة المقاومة، تهنئ شعب لبنان المقاوم ومجاهدي المقاومة بانتخاب السيد حجة الإسلام والمسلمين الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً حزب الله.

وفي المعركة التاريخية لجبهة المقاومة ضد جبهة الاحتلال والقمع، وفي الوضع الذي دخل فيه حزب الله اللبناني، في مواجهة شرسة مع الكيا ن المتغطرس دفاعاً عن شعب فلسطين المظلوم، وخاصة أطفال ونساء غزة، ودفع اثمان لهذا المسير، الا انه سيواصل طريقه في القتال لتدمير إسرائيل، أقوى من ذي قبل، وذلك من خلال ثقته بالله العلي القدير وايمانه بالمستقبل المشرق لجبهة المقاومة.

الشيخ نعيم قاسم شخصية مقاتلة صاحبة سنوات من الخبرة ودور مؤثر في إنشاء حزب الله واستقراره، ولا شك أنه سيرفع من مكانة المقاومة يجعل الكيان الإسرائيلي المتهالك، وأنصاره وأعداء حزب الله، الذين مع ظنو ان بشهادة الأمين العام وقادة المقاومة، قد أنهوا هذا الحزب البطل، أكثر يأساً من ذي قبل.

إن النضال من أجل تدمير إسرائيل مستمر ولن تتوقف المسيرة التاريخية في محاربة الظلم.