آية الله جنتي يثمن جهود قوات الأمن ضد الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ آية الله أحمد جنتي، أمين مجلس صيانة الدستور، بمناسبة ذكرى مولد الإمام الهادي (عليه السلام) وحلول عيد الغدير الأغر، قائلاً: لقد خلقت السياسات الأمنية الصارمة والضغوط الثقافية، إلى جانب التشويه المتعمد لتعاليم الشيعة، ظروفاً خاصة خلال حياة الإمام الهادي (ع).

وأضاف أمين مجلس صيانة الدستور: إن عيد الغدير فرصة للتأمل في ضرورة قبول الولاية والتوحد حول محور الحق.

وأشار إلى أن ما جسّده الغدير يُعدّ نموذجاً مثالياً لتحقيق سيادة القيم الإلهية على المجتمع. إن نموذج الديمقراطية الدينية الذي تأسس مع انتصار الثورة الإسلامية في إيران نبع من إيمان قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميق برسالة الغدير.

وأوصى أمين مجلس صيانة الدستور أيضاً المؤسسات التي تخطط لإحياء ذكرى عيد الغدير باتخاذ إجراءات لرفع مستوى معرفة المجتمع بمفاهيم الإمامة والولاية.

في الجزء الأخير من كلمته حول الإنجازات الأخيرة لقوات الأمن، قال آية الله جنتي: نشكر أبناء الثورة الإسلامية المخلصين والشجعان والمضحين في وزارة الاستخبارات الذين، بعمليتهم البطولية، حطموا هيمنة الكيان الصهيوني اللاشرعي، وأظهروا هيبة إيران الإسلامية.

وأكد أن المعلومات والوثائق التي تم الحصول عليها في هذه العملية تُعدّ وثيقةً لشرعية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتكشف أكاذيب داعمي الكيان الصهيوني .

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