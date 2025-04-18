مقتل رئيس المجموعة العملاتية لزمرة جيش الظلم الارهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استمرارا لمناورة شهداء الامن العملياتية وتنفيذا لسلسلة الاجراءات الاستخباراتية العملاتية، تمكن مقاتلو مقر القدس وبمشاركة وتعاون الدائرة العامة للامن وقوات الشرطة والشعب والمعتمدين في المنطقة، فجر اليوم الجمعة في ناحية كورين بمدينة زاهدان (جنوب شرق) من القبض على عدد من اشرار المنطقة وقتل ولي محمد شه رئيس المجموعة العملياتية لزمرة جيش الظلم الارهابية والذي كان له دور رئيسي في الاحداث الارهابية للعام الماضي.

كما تم ضبط كمية من السلاح والعتاد خلال هذه العملية.

الجدير بالذكر أنه خلال هذه العملية نال أحد مقاتلي الباسيج ويدعى "إسحاق مختاري" شرف الشهادة العظيم.

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