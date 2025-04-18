  1. إيران
  2. السياسة
١٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٩ م

مقتل رئيس المجموعة العملاتية لزمرة جيش الظلم الارهابية

مقتل رئيس المجموعة العملاتية لزمرة جيش الظلم الارهابية

تم القبض على عدد من اشرار المنطقة فيما لقي رئيس المجموعة العملاتية لزمرة جيش الظلم الارهابية ولي محمد شه الذي اضطلع بدور رئيسي في الاحداث الارهابية للعام الماضي، حتفه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استمرارا لمناورة شهداء الامن العملياتية وتنفيذا لسلسلة الاجراءات الاستخباراتية العملاتية، تمكن مقاتلو مقر القدس وبمشاركة وتعاون الدائرة العامة للامن وقوات الشرطة والشعب والمعتمدين في المنطقة، فجر اليوم الجمعة في ناحية كورين بمدينة زاهدان (جنوب شرق) من القبض على عدد من اشرار المنطقة وقتل ولي محمد شه رئيس المجموعة العملياتية لزمرة جيش الظلم الارهابية والذي كان له دور رئيسي في الاحداث الارهابية للعام الماضي.

كما تم ضبط كمية من السلاح والعتاد خلال هذه العملية.

الجدير بالذكر أنه خلال هذه العملية نال أحد مقاتلي الباسيج ويدعى "إسحاق مختاري" شرف الشهادة العظيم.

مقتل رئيس المجموعة العملاتية لزمرة جيش الظلم الارهابية

/انتهى/

رمز الخبر 1956775
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات