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٠١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٣١ م

توجيه ضربات قاتلة للارهابيين في البلاد..الامن الايراني يفكك 4 مجموعات إرهابية في سيستان وبلوشستان

توجيه ضربات قاتلة للارهابيين في البلاد..الامن الايراني يفكك 4 مجموعات إرهابية في سيستان وبلوشستان

وجه قوات الامن الايراني ضربات قاتلة ضد الارهابيين في البلاد بتفكيك 4 مجموعات إرهابية في سيستان وبلوشستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن المتحدث باسم المناورات العملياتية للشهداء الأمنيين لحرس الثورة الاسلامية: "استمرارا لمناورات "الشهداء الأمنيين" العملياتية في محافظة سيستان وبلوشستان، تم اعتقال 8 أعضاء من أربعة مجموعات ارهابية، كما قتل 4 أشخاص منهم".

وأضاف: "منذ ليلة أمس، نجحت الوحدات العملياتية للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية بمشاركة قوات الاستخبارات في توجيه ضربات قاتلة إلى أجساد الفرق الإرهابية العميلة للعدو في محافظة سيستان وبلوشستان".

وتابع: "في هذه العملية، التي تم تنفيذها باستخدام الأدوات والمعدات والطائرات القتالية بدون طيار التابعة للقوات البرية لحرس الثورة وتكتيكات جديدة، تم القبض على أحد العناصر الرئيسية للجماعات الإرهابية، والذي كان له دور في استشهاد الحراس والمدافعين الأمنيين في منطقة جوهر كوه لمدينة تفتان".

واوضح: " كما تم إلقاء القبض على 8 عناصر من المجموعات الإرهابية ومقتل أربعة أشخاص، وتم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بحوزة هذه الفرق، وسيتم رفع التقارير والوثائق الإضافية إلى الشعب الايراني".

/انتهى/

رمز الخبر 1950246

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