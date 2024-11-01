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٠١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:١٣ م

القسام يوفع 12 جندياً اسرائيلياً بين قتيل وجريح بكمين مركب في جباليا

القسام يوفع 12 جندياً اسرائيلياً بين قتيل وجريح بكمين مركب في جباليا

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن تنفيذ عملية مركبة عبر استهداف ناقلة جند اسرائيلية ومنزل تحصن به الجنود الإسرائيليين في جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قالت كتائب القسام في قناتها عبر التيلغرام أنه وفي عملية مركبة تمكن مجاهدو القسام من استهداف ناقلة جند اسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” واستهداف منزل تحصن بداخله 12 جندياً بقذيفة “TBG” وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة القصاصيب في جباليا.

وأشارت إلى أنه وخلال هروب 3 من الجنود نحو دبابة “ميركفاه” تم استهدافها بعبوة شديدة الانفجار.

وبثت كتائب القسام في وقت سابق اليوم مشاهد من استهداف مقاتليها ناقلة جند إسرائيلية شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام إن عملية استهداف ناقلة الجند، وهي من طراز “اشزاريت”، جرت في 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأظهرت اللقطات خروج أحد مقاتلي القسام من نفق هجومي، ثم استهدف الآلية العسكرية بقذيفة الياسين 105 المضادة للدروع.

وعلت التكبيرات بعد استهداف ناقلة الجند وإصابتها إصابة مباشرة، قبل عودة المقاتلين إلى النفق، وفق الفيديو.

/انتهى/

رمز الخبر 1950253

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