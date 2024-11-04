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٠٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٠١ ص

المدعي العام الإيراني يدعو إلى اتخاذ إجراءات ضد الجرائم الإسرائيلية

المدعي العام الإيراني يدعو إلى اتخاذ إجراءات ضد الجرائم الإسرائيلية

أكد المدعي العام الإيراني محمد كاظم موحدي آزاد أن الإجراءات والمتابعات القانونية اللازمة لتقديم الشكاوى ومقاضاة العناصر الإجرامية الإسرائيلية يجب أن تكون على جدول الأعمال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد موحدي آزاد خلال اجتماع يوم الأحد أن المذبحة الوحشية ضد الشعب المضطهد في غزة ولبنان تظهر يأس الكيان الصهيوني، داعياً إلى اتخاذ إجراءات قانونية سريعة لمعالجة الجرائم الإسرائيلية من خلال الاستفادة من قدرات الهيئات المحلية والأجنبية والدولية.

وقال إن إحدى الخطوات الأساسية لاتخاذ إجراءات قانونية سريعة هي صياغة مشروع قانون الجرائم الدولية، مضيفًا أنه يجب تقديم المقترحات إلى لجنة الأمن القومي لتسهيل القرارات ذات الصلة.

وأضاف آزاد أن "البعض يعتقد أن التخطيط للجرائم الإسرائيلية تم بتدبير من الولايات المتحدة وأن الكيان الصهيوني أصبح عميلاً للاستكبار في المنطقة ويستخدم الأسلحة الغربية والقنابل القاتلة".

وأشار آزاد إلى أن قوة إيران جعلتها لاعباً مهماً على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن هذه القوة تشكل تحدياً لجميع القوى الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة، مما يضطرها إلى بذل كل ما لديها من إمكانات لمواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1950350

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