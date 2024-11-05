روسيا تدافع عن التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية

أفادت وكالة مهر للأنباء أنَّ رودنكو صرَّح بأن "التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية تعدّ إجراءً أمنيًا مبررًا في مواجهة الولايات المتحدة." جاء هذا الموقف بالتزامن مع تعزيز العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية وسط تصاعد اتهامات الغرب وحلفائه، حيث عبّر المسؤول الروسي البارز عن دعمه لهذه التجارب.

يأتي هذا الموقف في وقت يستمر فيه الغرب بالترويج لاتهامات حول وجود عسكريين من كوريا الشمالية في الحرب الأوكرانية. وقد وصل الأمر إلى حد تهديد الولايات المتحدة كوريا الشمالية بشن هجوم عسكري، حيث هدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بيونغ يانغ بذلك.

ووفقًا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية، قال رودنكو يوم الثلاثاء إن "التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية تمثل ردًّا مبررًا على استفزازات الولايات المتحدة."

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