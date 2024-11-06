لا يمكن إحداث تغيير في المجتمع دون الوصول إلى "الوفاق"

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود پزشكيان أوضح في لقاء جمعه بعدد من أساتذة وخبراء علم الاجتماع مساء الثلاثاء، بقوله: "نحن بحاجة إلى توجيهاتكم، حيث بإمكانكم تقديم اقتراحات لحل المشاكل والأزمات التي تواجه المجتمع." وأكد أن "وحدة الزمن في التغييرات الاجتماعية والثقافية لا تقل عن عقد كامل، ولذلك، توقع تغييرات جذرية في الفترة القصيرة التي توليت فيها المسؤولية هو أمر غير واقعي، خصوصًا مع تعدد وتعقيد المشكلات التي تعاني منها البلاد."

وأضاف پزشكيان حول التغييرات السريعة في الحكومة، قائلاً: "التغييرات الثورية والفورية تؤدي إلى صراعات، لكن من خلال الحوار يمكن حل الكثير من المشاكل. أعتقد أن أولئك الذين يقفون في الجانب الآخر يبحثون أيضًا عن الحق والعدالة، ويجب أن نخاطبهم بلغتهم الخاصة. فالاستقطابات والخلافات لا تجلب سوى الدمار للأمم، وعندما تتوازن القوى تكون النتائج معدومة؛ لذا فإن تحقيق خطوة واحدة نحو التفاهم أفضل من الاستقطاب."

وعلى صعيد النظام التعليمي، تطرق الرئيس إلى انتقادات من بعض علماء الاجتماع، وأكد أن هناك اجتماعات أسبوعية تقريباً حول مشاكل النظام التعليمي، ومن بينها مشكلة انعدام العدالة التعليمية، قائلاً: "ما هذه العدالة التي تتيح للطلاب في منطقة ما بموارد تعليمية محدودة أن ينافسوا طلابًا في مناطق ذات موارد متقدمة؟" وأكد ضرورة تهيئة البيئة المناسبة لإتاحة الفرص أمام المواهب في جميع أنحاء البلاد للنمو والتطور.

وشدد الرئيس على ضرورة معالجة الخلل والتباينات الاجتماعية، ودعا الاقتصاديين إلى تقديم حلول عملية لهذه المشاكل، قائلاً: "نسعى لإيجاد توازن بحيث لا يُضر بالمحرومين."

وفي ختام حديثه، تطرق پزشكيان إلى مسألة الحجاب، قائلاً: "عند مناقشة قضية الحجاب، علينا أن نضع في الاعتبار أهمية احترام ثقافة المجتمع، حيث أن تحقيق التوافق والتغيير يتطلب احترام الثقافة وعدم السخرية منها." وأكد أن "على المثقفين الساعين للتغيير أن يحترموا ثقافة المجتمع، حيث أن عدم احترامها قد يؤدي إلى صراعات لا ينبغي حدوثها. علينا أن نحترم ثىقافة المجتمع بشكل أساسي."

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