الممثل الخاص لعراقجي يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمد رضا شيباني الممثل الخاص لوزير الخارجية الإيراني لشؤون غرب آسيا التقى مع نجيب ميقاتي رئيس وزراء الحكومة اللبنانية المؤقتة في مكتب رئيس الوزراء يوم الثلاثاء.

وتمحور هذا اللقاء حول آخر التطورات على الساحة السياسية والتطورات الميدانية فيما يتعلق بالهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب اللبناني. كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان.

وأعلن شيباني مرة أخرى في هذا اللقاء عن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعم للبنان شعبا وحكومة ولمقاومته، وشدد على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية في لبنان.

كما أعلن ممثل وزير خارجية بلادنا في اللقاء مع ميقاتي مرة أخرى استعداد الحكومة الإيرانية لإرسال مساعدات إنسانية إلى الشعب اللبناني الشقيق بالتنسيق مع بيروت.

وفي معرض ترحيبه بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها إيران، قال رئيس وزراء الحكومة اللبنانية المؤقتة: إن لبنان يولي أهمية كبيرة لعلاقاته التاريخية والواسعة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

/انتهى/