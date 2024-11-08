صادرات إيران إلى أرمينيا تنمو بنسبة 15% في النصف الأول من العام الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أكبر كداري، المدير العام لمكتب آسيا الوسطى لمنظمة تنمية التجارة، عن التخطيط لزيادة التجارة مع أرمينيا: هدفنا هو تصدير مليار دولار في الخطوة الأولى، وعلى المدى الطويل تصدير 3 مليار دولار لهذا البلد، ونتوقع أنه في العام المقبل، سيكون لدينا نمو بنسبة 20-30٪ في التجارة مع هذا البلد باعتباره بوابة إيران إلى أوراسيا.

وأضاف: بلغت قيمة الصادرات إلى أرمينيا عام 2023 أكثر من 412 مليون دولار، وبلغت كمية الواردات من هذا البلد 45 مليون دولار.

وذكر كداري: في الأشهر الستة الأولى من العام الايراني الحالي بلغت الصادرات إلى أرمينيا 225 مليون دولار، أي بنمو بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف مدير عام مكتب آسيا الوسطى لمنظمة تنمية التجارة: أن مجموعات الصادرات العامة هي الصناعات الغذائية، الفواكه والخضروات، الأسمنت، حديد التسليح، الكيماويات، مواد البوليمر والقار.

وأكد: الصين هي الشريك التجاري الأول لهذا البلد، تليها روسيا، والشريك التجاري الثالث هو إيران. مضيفا: لدينا حالياً وضع جيد في التجارة مع أرمينيا، لكن يمكننا الوصول إلى وضع أفضل والمساهمة بشكل أكبر في مجالات نشاطنا.

وذكر: أرمينيا دولة يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة والدولة 41 في العالم من حيث الحجم، وقد لا تتمتع بقدرة كبيرة للوهلة الأولى، ولكن بالنظر إلى الوضع الاقتصادي لهذا البلد وموقعه في أوراسيا، إن القدرة على العمل مع أرمينيا عالية جدًا، لذلك لدينا نهج ومستقبل جيد فيما يتعلق بالقضايا التجارية مع أرمينيا.

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