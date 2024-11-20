انطلاق المؤتمر الوطني الثالث لاقتصاد الدفاع

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بدأ المؤتمر الوطني الثالث لاقتصاد الدفاع بعنوان "الاقتصاد الوطني واقتصاد الدفاع؛ التوافق والتكامل" بحضور اللواء رحيم صفوي، المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة، والعميد إسماعيل أحمدي مقدم، رئيس جامعة الدفاع الوطني العليا، بالإضافة إلى عدد من كبار قادة القوات المسلحة والمسؤولين الحكوميين في جامعة الدفاع الوطني العليا.

يُعقد هذا المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد بتنظيم من جامعة الدفاع الوطني العليا وبمشاركة جامعات ومؤسسات علمية وبحثية أخرى، حيث يتم تناول مختلف جوانب اقتصاد الدفاع.

محاور المؤتمر:

- اقتصاد الدفاع ونمو الإنتاج

- اقتصاد الدفاع وإشراك الشعب في الإقتصاد

- اقتصاد الدفاع والنمذجة

- اقتصاد الدفاع والاقتصاد الدولي

- اقتصاد الدفاع والتقنيات الحديثة

- اقتصاد الدفاع والتحول الاقتصادي

- الدفاع الاقتصادي والصمود الوطني

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