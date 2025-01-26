وزير الخارجية السوداني يزور إيران قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خالد إبراهيم الشيخ أشار في تصريحات صحفية إلى اللقاء بين رئيسي إيران والسودان في نيويورك، وقال: "إيران دولة قوية، ومع النهج الدبلوماسي لحكومة الرئيس بزشكيان، فإن زيادة التعاون الثنائي أمر ضروري".

وأكد أن إيران تمكنت من مواصلة مسيرتها نحو النمو والتنمية في ظل العقوبات الصعبة، وأضاف: "السودان مثل إيران تعرض أيضا للعقوبات، لكننا سعداء للغاية بأن إيران تغلبت بنجاح على أكبر العقوبات العالمية وخرجت منتصرة".

وأضاف نائب السفير السوداني: "إن إيران والسودان تربطهما علاقات طيبة على الدوام على مدى العشرين عاماً الماضية، ونأمل أن يزداد هذا التعاون في الظروف الحالية".

وأشار إلى وجوده لمدة ستة أشهر في إيران وقال: "أنا سعيد للغاية لتواجدي في إيران... إيران بلد آمن وجميل للغاية، ونحن نناقش سفر الوفود الاقتصادية والتجارية السودانية إلى إيران".

جزيرة كيش تتمتع بامكانية تعزيز العلاقات الدولية في المنطقة

وقال خالد إبراهيم الشيخ أيضاً عن رحلته إلى جزيرة كيش: "كانت هذه أول مرة أسافر فيها إلى هذه الجزيرة الجميلة؛ تعتبر كيش جزيرة جميلة تتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة يمكنها أن تلعب دوراً في تعزيز العلاقات الدولية في المنطقة".

وأضاف: "كيش اكسبو" كان جذاباً للغاية بالنسبة لنا أيضاً ولأول مرة يتواجد وفد من السودان في إيران للمشاركة في معرض دولي، وهذا مهم جداً بالنسبة لنا".

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