عراقجي: الصهاينة سيرون اثر دماء الشهيد حسن نصر الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "عباس عراقجي" اليوم السبت على هامش ملتقى "مدرسة نصر الله" الدولي الذي عقد في قاعة المؤتمرات في طهران: إن دماء شهداء المقاومة تجعل هذه الحركة أكثر إثماراً وقوة. كلما كبر الشهيد كلما كان تأثير دمه أقوى، كلما كبر الشهيد كان تأثير دمه أقوى وسوف يرى الصهاينة ما هو تأثير دماء الشهيد السيد نصر الله.

وتابع: هذه ليست المرة الأولى التي يفقد فيها حزب الله قائده. ويمكن مقارنة حزب الله الحالي بالزمن الذي فقد فيه الشهيد السيد عباس الموسوي.

وأكد عراقجي: دماء الشهيد الموسوي جعلت حزب الله أكبر وأقوى ولا شك أن تأثير دماء الشهيد السيد نصر الله سيكون أقوى.