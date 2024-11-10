عراقجي يستقبل مستشار الأمن القومي العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، مساء اليوم الأحد، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الذي يزو العاصمة طهران.

وتأتي زيارة الأعرجي إلى طهران في إطار المشاورات الثنائية بين إيران والعراق.