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١٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:٣٢ م

عراقجي يستقبل مستشار الأمن القومي العراقي

عراقجي يستقبل مستشار الأمن القومي العراقي

استقبل وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في العاصمة طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، مساء اليوم الأحد، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الذي يزو العاصمة طهران.

وتأتي زيارة الأعرجي إلى طهران في إطار المشاورات الثنائية بين إيران والعراق.

رمز الخبر 1950602

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