ايران والسعودية يبحثان تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى اللواء الركن فايز بن حامد الوائلي رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، مع اللواء باقري، خلال تواجده في رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية.

وقال اللواء باقري بعد التحية والترحيب: نعتقد أن التعاون بين القوات المسلحة للبلدين يمكن زيادته في ظل تواجد القواسم المشتركة والقدرات العالية للبلدين.

وأضاف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، مؤكداً على تحسين مستوى التعاون في المجالات الدفاعية وتبادل الخبرات في القطاعين التعليمي والرياضي: "نحن مهتمون بمشاركة البحرية السعودية في المناورات البحرية الإيرانية العام المقبل بحضور وحدات عائمة أو بصفة مراقب.

ومن جهته شكر الفريق الركن فايز بن حامد الوائلي القوات المسلحة الإيرانية على حسن ضيافتهم، وثمن وأكد على تحسن مستوى التعاون في مختلف المجالات بين القوات المسلحة للبلدين وقال: إن اتفاقية بكين أساس جيد لزيادة التعاون الثنائي بين البلدين ونعتبر هذه الاتفاقية فرصة استراتيجية.