200 طفل شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وثقت أنّ هجمات الاحتلال الإسرائيلي التي شهدها ‎لبنان، الأحد، أودت بحياة 7 أطفال إضافيين ليرتفع العدد إلى أكثر من 200 طفل، ويأتي ذلك في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

وأكدت المنظمة أنّه "بموجب القانون الإنساني الدولي، لا ينبغي أبداً أن يكون الأطفال أهدافاً"، مشيرةً إلى أنّ "حمايتهم هي التزام قانوني".مشددة على أنّ "وقف إطلاق النار ضروري لإنهاء هذا العنف المدمر".

وفي أرقامٍ نشرتها وزارة الصحة اللبنانية، في وقتٍ سابق اليوم، أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 3243 شهيداً و14134 جريحاً، بينهم 201 طفل شهيد.

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