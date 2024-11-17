وسائل إعلام قرغيزية: إيران واحدة من أقوى الفرق في آسيا

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه يواجه المنتخب الوطني الإيراني نظيره القرغيزي يوم الثلاثاء، 29 نوفمبر، ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026. وتعد هذه المباراة ذات أهمية كبيرة، حيث يسعى المنتخب الإيراني للحفاظ على صدارته والاقتراب من التأهل إلى كأس العالم، بينما يحاول المنتخب القرغيزي الحفاظ على بصيص الأمل في التأهل.

وأشار الموقع إلى أن المنتخب القرغيزي سيواجه قريبًا أحد أقوى منافسيه في آسيا، وهو المنتخب الوطني الإيراني. ومن المقرر أن تُقام هذه المباراة في "ملعب دولن أومورزاكوف" في العاصمة بيشكيك.

بالنسبة للمنتخب القرغيزي، تعد هذه المشاركة الأولى له في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم. في هذه المرحلة، تشارك 18 فريقًا موزعين على ثلاث مجموعات تضم كل منها ستة فرق. ويتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى المرحلة النهائية لكأس العالم. أما الفريقان الثالث والرابع من كل مجموعة فينتقلان إلى المرحلة الرابعة، حيث سيتأهل فريقان إضافيان، بينما يخوض فريق آخر مباراة الملحق بين القارات.

وتضم المجموعة الأولى التي يشارك فيها المنتخب القرغيزي فرق إيران، قطر، الإمارات، كوريا الشمالية، العراق، وأوزبكستان. وتتميز هذه التصفيات بأهمية كبيرة للفرق المشاركة، حيث تدور منافسة شديدة للتأهل إلى كأس العالم.

/انتهى/