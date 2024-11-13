عراقجي: محاولة تطبيق النسخة الثانية من الضغط الأقصى لن تؤدي إلا إلى النسخة الثانية من الفشل الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر السيد عباس عراقجي، وزير خارجية بلادنا، على صفحته الشخصية وكتب: إن النسخة الأولى من سياسة "الضغط الأقصى" واجهت "أقصى قدر من المقاومة" وأدت في النهاية إلى "الهزيمة القصوى" لأمريكا.

وأضاف: هل تريد مستندات في هذا المجال؟ وكمثال واحد فقط، قارن بين وضع البرنامج النووي السلمي الإيراني قبل وبعد ما يسمى بسياسة "الضغط الأقصى". محاولة تطبيق "النسخة الثانية من الضغط الأقصى" لن تؤدي إلا إلى "النسخة الثانية من الفشل الأقصى". الفكرة الأفضل هي أن تجرب "أقصى قدر من العقلانية" - فهو يناسب الجميع.

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