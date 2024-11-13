3 شهداء و5 جرحى في غارة جوية أمريكية شرقي سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عدواناً أميركياً استهدف، مساء الثلاثاء - الأربعاء، مواقع على أطراف مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي عند الحدود السورية - العراقية.

واستهدفت الغارات الجوية مواقع للقوات الرديفة للجيش السوري في منطقة الجمعيات في مدينة البوكمال وبادية البوكمال، مشيراً إلى ارتقاء 3 شهداء وتسجيل 5 إصابات.

ويأتي هذا العدوان، ضمن الدعم الأميركي اللامحدود للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وفي محاولة بائسة لردع الجبهات المساندة.

وقبل يومين، أكد مصدر ميداني تعرّض القاعدة الأميركية في حقل "العمر" النفطي، في ريف دير الزور الشرقي في سوريا، لقصفٍ، عبر 5 صواريخ.

ولفت المصدر إلى وجود تحليق مكثّف للطيران الحربي الأميركي في أجواء القاعدة العسكرية، وصولاً الى أطراف مدينة الميادين، شرقي دير الزور.

وأكدت المصادر أيضاً "تعرّض مركز قيادة الاحتلال الأميركي في القرية الخضراء، ضمن قاعدة حقل العمر النفطي الشرقي، لاستهداف صاروخي".

وأضاف أنّ صفّارات الإنذار دوّت في القاعدة الأميركية في معمل غاز "كونيكو" وحقل "العمر"، في ريف دير الزور، شرقي سوريا.

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