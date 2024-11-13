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١٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:١٦ ص

حرس الثورة يعلن عن مقتل واعتقال 11 إرهابياً خلال 48 ساعة الماضية في سيستان وبلوشستان

حرس الثورة يعلن عن مقتل واعتقال 11 إرهابياً خلال 48 ساعة الماضية في سيستان وبلوشستان

قال المتحدث باسم المناورات العملياتية للشهداء الأمنيين لحرس الثورة: خلال الـ 48 ساعة الماضية، قُتل 4 إرهابيين مرتزقة تابعين للكيان الصهيوني، وتم اعتقال 7 أشخاص من قبل قوات الأمن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا عن العلاقات العامة لمقر القدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة، قال العميد أحمد شفائي: ان المناورات العملياتية لشهداء الأمن في مقر القدس للقوات البرية لحرس الثورة وبمشاركة وحدات القوات الخاصة تتقدم بسرعة.

وأضاف: استمراراً لهذه المناورات وبفضل الله وبتنسيق القوات الاستخباراتية والعملياتية للمناورات وبدعم ومساندة من أبناء المحافظة الكرام خلال الـ 48 ساعة الماضية، قتل 4 إرهابيين مرتزقة تابعين للكيان الصهيوني و7 من عناصرهم سلموا أنفسهم لقوات الأمن.

وصرح شفائي: يتم تنفيذ مناورات الشهداء الأمني في المناطق المعلن عنها مسبقًا بهدف تعزيز وتقوية الأمن المستقر. وإن القوة البرية لحرس الثورة ستواصل عملياتها بارادة جديا حتى تحقيق أهداف المناورات بشكل كامل.

/انتهى/

رمز الخبر 1950722

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