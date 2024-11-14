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١٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:١٠ م

قائد الجيش الايراني: نحن من یحدد توقیت الرد على "اسرائيل" وانه سیکون ردا قاصما

قائد الجيش الايراني: نحن من یحدد توقیت الرد على "اسرائيل" وانه سیکون ردا قاصما

قال القائد العام للجيش الايراني، اللواء السيد عبد الرحيم موسوي ان ايران هي من سيحدد وقت وطريقة الرد على الكيان الصهيوني، ولن نتأخر عندما يكون ذلك ضروريا، وسيكون ردنا قاصما بالتأكيد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى اليوم الخميس اللواء السيد عبد الرحيم موسوي القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع عائلة الشهيد الرائد سجاد منصوري أحد شهداء الدفاع الجوي في عدوان الكيان الصهيوني، وقال: "لكل انسان عمر محدد فاذا جاء اجله لن يقدم ولن يؤخر".

وأضاف اللواء موسوي: "الآن في غزة تستشهد الأجنة في الأرحام والأطفال حديثي الولادة والمراهقون والشيوخ، أو مات الكثير من الناس في أعمار مختلفة خلال فترة كورونا. لذا فإن طريقة إنهاء الحياة مهمة، والشهادة افضل الطريقة".

وأشار القائد العام للجيش الى رد ايران على عدوان الكيان الصهيوني الاخير واوضح: " نحن من سيحدد توقيت وطريقة الرد على العدو، ولن نتأخر عند الضرورة، وسيكون ردنا قاصما بالتأكيد".

وصرح اللواء موسوي: "ما دام هناك شباب مثل أبنائكم في هذا الوطن فإن الأعداء، وخاصة الكيان الصهيوني، لن يحققوا أهدافهم".

/انتهى/

رمز الخبر 1950766

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