هزة أرضية بقوة 4.1 تهز محافظة كهكيلوية وبوير احمد غربي البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مدينة "جرام" في محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب ايران)، تعرضت ليل الخميس، الى 3 هزات ارضية متتالية، اخرها حدث فجر اليوم الجمعة، حيث بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر.

وشعر عددا من اهالي المدن الاخرى في محافظة كهكيلوية وبوير احمد، بالهزات الارضية المتتالية امس واليوم.

وبحسب المدير العام لهيئة الطوارئ في محافظة كهكيلوية وبوير احمد "علي رضا نيكروز"، ان زلزال مدينة جرام فجر اليوم، لم يتسبب في خسائر بالارواح، لكنه ادى الى تشققات في جدران عدد من المنازل هناك.

واضاف نيكروز، مصرحا لـ ارنا، ان فرق التقييم متواجدة في منطقة الزلزال منذ وقوعه.

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