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٠٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:٥٦ ص

زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب مدينة كرمسار شرق طهران دون وقوع أي خسائر بشرية ومادية

زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب مدينة كرمسار شرق طهران دون وقوع أي خسائر بشرية ومادية

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة ريختر فجر اليوم الاحد مدينة كرمسار التابعة لمحافظة سمنان شرق العاصمة طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقع الزلزال الذي بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر في عمق 11 كم من سطح الارض عند الساعة 5 و 16 دقيقة فجر اليوم بالتوقيت المحلي (+3.5 بتوقيت غرينتش).

وقال حاكم مدينة كرمسار رضا خاني ان الزلزال ادى الى قطع التيار الكهربائي والانترنت الا ان التيار الكهربائي عاد الان الى معظم اجزاء المدينة.

وأضاف: ان صوت الزلزال كان رهيبا، وعلى المواطنين مراعاة احتياطات السلامة مع الحفاظ على هدوئهم.

وصرح رئيس جمعية الهلال الأحمر في مدينة كرمسار بان الزلزال الذي ضرب المدينة لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية ومادية.

/انتهى/

رمز الخبر 1950301

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