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١٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:١٣ م

إسلامي:اجتزنا اليوم مرحلة البحوث النووية ودخلنا المرحلة الصناعية

إسلامي:اجتزنا اليوم مرحلة البحوث النووية ودخلنا المرحلة الصناعية

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: تجاوزنا اليوم في بلادنا مرحلة البحث ودخلنا الصناعة، وهي خطوة أساسية واستراتيجية ونقطة انطلاق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد إسلامي في مراسم افتتاح أول مصنع لتجهيز وإزالة التلوث من الفواكه الجافة يعتمد على تكنولوجية البلازما: إن دورة النشاط وعملية الإبداع والابتكار يمكن أن تحل المشكلات وتستجيب لاحتياجات الناس.

وتابع: في منظمة الطاقة الذرية، كان اجتياز مرحلة البحث والدخول في مرحلة التصنيع أحد الأمور التي تم التركيز عليها.

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية: اليوم في بلدنا تجاوزنا مرحلة البحث ودخلنا الصناعة، وهي خطوة أساسية واستراتيجية ونقطة انطلاق.

وقال اسلامي: هذه خطوة أساسية ونقطة انطلاق لخلق فجوة عمليا لمنع الأضرار وتكون أيضا فتحة للناشطين في هذا المجال في قطاع التصدير.

وفي النهاية أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية عن إطلاق وافتتاح 4 مراكز لتجهيز الفواكه الجافة بتقنية البلازما خلال الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة وقال: سيتم افتتاح هذه المراكز في كيلان وخوزستان وخراسان الرضوية وأردبيل.

/انتهى/

رمز الخبر 1950826

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