استمرار الضربات القاسية للمقاومة ضد قوات الاحتلال في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن وكالة *شهاب*، ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن حادثة أمنية خطيرة وقعت لقوات الاحتلال في غزة، وأكدت أن المروحيات الإسرائيلية تقوم بنقل المصابين والقتلى إلى مستشفى بيلنسون.

وأوضحت المصادر أن هذه الحادثة الأمنية أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي واحد على الأقل، وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة.

وفي ذات السياق، كشفت صحيفة *يديعوت أحرونوت* العبرية أن وحدة لوتار الخاصة التابعة لجيش الاحتلال حاولت الأسبوع الماضي نصب كمين لمقاتلي حركة حماس في جباليا، لكنها وقعت في كمين محكم نصبه مقاتلو كتائب القسام.

ووفقًا للصحيفة، أدى هذا الكمين الذي أعدته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إلى مقتل 6 جنود إسرائيليين من قوات وحدة لوتار.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا جنديًا إسرائيليًا بشكل مباشر في منطقة الخزندار شمال غرب غزة يوم أمس.

في الوقت نفسه، أكدت سرايا القدس أنها استهدفت مركبة عسكرية إسرائيلية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة باستخدام عبوة ناسفة شديدة الانفجار، ما أدى إلى تدميرها.

كما نشرت كتائب القدس مشاهد مصورة توثق استهدافها لقوات الاحتلال بصواريخ 107، في إطار عملياتها المستمرة للتصدي للاحتلال.

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