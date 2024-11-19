قائد الثورة الإسلامية مخاطباً شعب لبنان: نحن معكم ونشعر بألمكم 

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أنَّ آية الله العظمى "السيد علي الخامنئي"، قائد الثورة الإسلامية أكد في رسالته الموجهة إلى الشعب اللبناني المقاوم والصامد في وجه العدوان: "نحن لسنا منفصلين عنكم. نحن معكم ونقف بجانبكم. نحن نشترك معكم في الآلام والمعاناة، ونعيشها معكم كأنها آلامنا. نحن معكم في كل ما تمرون به من محن وصعوبات".

وجاءت هذه الرسالة ردًا على رسالة وجهها السيد "ميثم مطيعي"، الذي زار لبنان برفقة مجموعة من الناشطين، بهدف تقديم المساعدات الشعبية الإيرانية ضمن حملة "إيران متضامنة" إلى الشعب اللبناني المقاوم.

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