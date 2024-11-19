  1. إيران
  2. السياسة
١٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٤٧ ص

قائد الثورة الإسلامية مخاطباً شعب لبنان: نحن معكم ونشعر بألمكم 

قائد الثورة الإسلامية مخاطباً شعب لبنان: نحن معكم ونشعر بألمكم 

وجَّه سماحة آية الله العظمى "السيد علي الخامنئي"، قائد الثورة الإسلامية، رسالة شفوية إلى الشعب اللبناني، قال فيها: "نحن معكم، نشعر بألمكم ونعيش معاناتكم. ألمكم هو ألمنا، ومعاناتكم هي معاناتنا". 

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أنَّ آية الله العظمى "السيد علي الخامنئي"، قائد الثورة الإسلامية أكد في رسالته الموجهة إلى الشعب اللبناني المقاوم والصامد في وجه العدوان: "نحن لسنا منفصلين عنكم. نحن معكم ونقف بجانبكم. نحن نشترك معكم في الآلام والمعاناة، ونعيشها معكم كأنها آلامنا. نحن معكم في كل ما تمرون به من محن وصعوبات".

وجاءت هذه الرسالة ردًا على رسالة وجهها السيد "ميثم مطيعي"، الذي زار لبنان برفقة مجموعة من الناشطين، بهدف تقديم المساعدات الشعبية الإيرانية ضمن حملة "إيران متضامنة" إلى الشعب اللبناني المقاوم.

/انتهى/

رمز الخبر 1950950

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات