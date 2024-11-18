سفير إيران لدى روسيا: إيران تصبح عضواً مراقباً في الاتحاد الأوراسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال كاظم جلالي اليوم (الاثنين) في الاجتماع التنسيقي للمعرض التجاري الدولي الثالث مع أوراسيا: إن أحد أكبر أهدافنا هو توسيع تجارة إيران مع دول العالم الأخرى، أحد هذه الاتحادات المهمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي حاولت الجمهورية الإسلامية أن تقيم علاقات جيدة معه.

وأضاف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا: تمت الموافقة على اتفاقية التجارة التفضيلية منذ خمس سنوات وبدأ تنفيذها، وبعد ذلك بدأنا المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية الحرة. وتم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة العام الماضي بحضور وزير الصناعة والتعدين الايراني ورئيس وزراء الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ونأمل أن يوافقوا على مشروع قانون الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.

وفي إشارة إلى فوائد التجارة الحرة لإيران مع الدول الأوراسية، قال جلالي: أكثر من 80% من البضائع المتبادلة بين إيران وروسيا تخضع لإلغاء الرسوم الجمركية.

وتابع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا: ستعقد قمة أوراسية أخرى في ديسمبر 2024، سيحضرها كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأمر الذي سيؤدي إلى تطوير العلاقات.

وبين أن إقامة المعارض يؤدي إلى التعريف بقدرات الدول، مذكراً: حتى الآن أقيمت نسختان من معرض الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وستقام النسخة الثالثة هذا العام.

وأعرب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا عن أمله في أن تقام فعاليات جيدة هذا العام وأن يكون للشركات الأجنبية حضور فعال في المعرض.

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