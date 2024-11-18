الاتحاد الاوروبي يفرض حظراً على الملاحة الإيرانية بذرائع كاذبة

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على قطاع الملاحة والشحن البحري الايراني في عمل عدائي.

وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة فردًا واحدًا وأربعة كيانات إيرانية. وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، فقد تم إدراج شركة خطوط الشحن التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية (IRISL) ومحمد رضا خياباني مدير هذا المجمع، على قائمة العقوبات الأوروبية بحجة دورهما في نقل طائرات إيرانية مسيرة إلى روسيا.

كما فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثلاث شركات شحن روسية هي MG Flot وVTS Broker وArapax.

وزعم بيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنه بسبب الدعم العسكري الإيراني لحرب روسيا ضد أوكرانيا والجماعات والمؤسسات المسلحة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر، فإن إطار الاتحاد الأوروبي للتدابير التقييدية سيكون موسعة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على السفن والموانئ بسبب نقل طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية الصنع والتقنيات والمكونات ذات الصلة.

يشمل الإجراء العدائي للاتحاد الأوروبي ضد إيران حظر تصدير أو نقل أو توريد أو بيع الأجزاء المستخدمة في تطوير وإنتاج الصواريخ والطائرات بدون طيار من الاتحاد الأوروبي إلى إيران.

كان قد علّق وزير الخارجية الايراني "السيد عباس عراقجي" على عزم الاتحاد الاوروبي على فرض حظر على شركات النقل البحري الايرانية قائلا انه لا مسوغ قانوني او منطقي او اخلاقي لسلوك اوروبا برمته وان تداعيات هذا الاجراء غير المدروس سترتد عليهم عادة.

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