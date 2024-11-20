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٢٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:١٨ م

مقتل واعتقال 14 إرهابياً في سيستان وبلوشستان

مقتل واعتقال 14 إرهابياً في سيستان وبلوشستان

 أعلن المتحدث باسم مناورات شهداء الأمن العملياتية، العميد أحمد شفائي عن مقتل 3 أعضاء من الفرق الإرهابية في سيستان وبلوشستان، واعتقال 11 آخرين منهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح المتحدث باسم مناورات شهداء الأمن العملياتية لقاعدة القدس التابعة للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية: "استمرارًا لتنفيذ المناورات وعمليات التنظيف في المنطقة، لقى 3 أعضاء من الفرق الإرهابية بالمنطقة مصرعهم كما تم اعتقال 6 آخرين من الارهابيين".

وأضاف العميد شفائي: "نتيجة لهذه العمليات الفخورة لمجاهدي الإسلام، ألقى كذلك 5 عناصر مخدوعين آخرين أسلحتهم واستسلموا".

وتابع: "ان القادة والمقاتلين لدى القوات الامنية عازمون على مواصلة التصدي للارهابيين والمجموعات الشريرة في هذه المنطقة واجتثاثهم بالكامل".

/انتهى/

رمز الخبر 1951009

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