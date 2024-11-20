مقتل واعتقال 14 إرهابياً في سيستان وبلوشستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح المتحدث باسم مناورات شهداء الأمن العملياتية لقاعدة القدس التابعة للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية: "استمرارًا لتنفيذ المناورات وعمليات التنظيف في المنطقة، لقى 3 أعضاء من الفرق الإرهابية بالمنطقة مصرعهم كما تم اعتقال 6 آخرين من الارهابيين".

وأضاف العميد شفائي: "نتيجة لهذه العمليات الفخورة لمجاهدي الإسلام، ألقى كذلك 5 عناصر مخدوعين آخرين أسلحتهم واستسلموا".

وتابع: "ان القادة والمقاتلين لدى القوات الامنية عازمون على مواصلة التصدي للارهابيين والمجموعات الشريرة في هذه المنطقة واجتثاثهم بالكامل".

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