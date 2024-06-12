الأدميرال سياري: إيران اليوم تخوض حربا معرفية مع العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار الأميرال حبيب الله سياري، في المؤتمر الأول لموظفي العلاقات العامة بالجيش، الذي عقد صباح اليوم في مركز كوثر للمؤتمرات إلى قوة الردع التي يتمتع بها الجيش. مضيفا: الردع يعني أن يكون لدينا قدرة كبيرة من القوة العسكرية بحيث لا يجرؤ أحد على غزو هذه الاراضي.

وأضاف: إن هذا الردع يتكون من عاملين: القوة الصلبة والقوة الناعمة، وقد وصلنا إلى وضع جيد جداً من حيث القوة الصلبة في هذا البلد رغم كل القيود والعقوبات، حتى لا يجرؤ العدو على التهديد والقيام بعمل عسكري. ضدنا اليوم. لكن في مجال القوة الناعمة، يريد العدو أن ينتصر بالسيطرة على العقول والقلوب. لذلك نحن اليوم منخرطون بشكل كبير في الحرب الناعمة والحرب الهجينة والحرب المعرفية مع العدو.

وأشار الأميرال سياري إلى أنه عندما يسيطر العدو على قلوبنا وعقولنا فإنه سيغير آرائنا ومعتقداتنا وفي نهاية المطاف سلوكنا، وقال: يجب أن يعلم العدو أننا قادرون جداً في القوة الناعمة. واعتبر سماحة القائد أن حضور الشعب الإيراني في الساحة يدل على تمسك شعبنا الحبيب بهذه الثورة وهذا يدل على القوة الناعمة للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واكد على أهمية الانتخابات المقبلة وقال: ستظهر أمتنا قوتها أمام العالم بمشاركتها الحماسية والواسعة النطاق في انتخابات 28 يونيو، وبحسب كلام سماحة القائد إن الانتخابات وسيلة لتحقيق المثل العليا، وهي تبطئ تكتيكات العدو ومصدر نمو الشعب، وتظهر عزيمة وقوة الإرادة والسلطة والبصيرة للشعب الثوري في إيران الإسلامية.

وبين أن العدو يريد إبعاد شبابنا عن قضية وطننا الأساسية وهي الانتخابات، وقال: إن الانتخابات الحماسية بمشاركة عالية ستزيد من قوة الردع والأمن أكثر من أي وقت مضى في مجال أمن البلاد. وسوف تصبح القدرة التفاوضية لمسؤولينا في المجالس عالمية وسيتم إحباط مؤامرات الأعداء، وهذا سيحدث بأيدي كل فرد من أبناء وطننا العزيز، وإذا أردنا دولة قوية يجب أن نشارك بقوة في الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو.

/انتهى/