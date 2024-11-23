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٢٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:٢٠ م

أردوغان يطالب بتنفيذ قرار اعتقال نتنياهو فورا

أردوغان يطالب بتنفيذ قرار اعتقال نتنياهو فورا

طالب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بتنفيذ قرار اعتقال وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، فورا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان طالب بتنفيذ قرار اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، فورا.

وقال خلال كلمة ألقاها اليوم في المعرض الدولي لمنظمات المجتمع المدني في مطار أتاتورك بإسطنبول: إن الكيان الإسرائيلي يوسع جرائمه يوما بعد يوم في قطاع غزة متابعا الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من اجوع وعطش غير المسبوق.

وأضاف حن نؤيد قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ونطالب بتنفيذه على الفور.

يذكر ان المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية.

/انتهى/

رمز الخبر 1951111
شیرین سماره

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