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٢٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:٣٦ م

ایران تحرز المرکز الأول بین الدول الاسلامية في مجال الطباعة رباعية الأبعاد

ایران تحرز المرکز الأول بین الدول الاسلامية في مجال الطباعة رباعية الأبعاد

أعلن نائب رئيس التكنولوجيا والابتكار في معهد العالم الإسلامي للاستشهادات والرصد للعلوم والتكنولوجيا "علي نایبي" أن إيران تتصدر الدول الاسلامية في مجال الطباعة رباعية الأبعاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن نائب رئيس التكنولوجيا والابتكار في معهد العالم الإسلامي للاستشهادات والرصد للعلوم والتكنولوجيا "علي نایبي" أن إيران تتصدر الدول الاسلامية في مجال الطباعة رباعية الأبعاد.

وقال "علي نایبي" إن ایران احرز المرکز الأول بین الدول الاسلامية في مجال الطباعة رباعية الأبعاد.

وأضاف أن ایران تحتل المركز الثاني بين الدول الإسلامية من حیث أکثر الإنتاجات العلمية في مجال تقنيات الجيل الخامس للصناعة کما تحتل تركيا وماليزيا المركزين الأول والثالث على التوالي في هذا المجال.

رمز الخبر 1951119

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