إيران تصدر منتجاتها النانوية إلى 49 دولة حول العالم

أفادت وكالة مهر للأنباء عن عماد أحمدوند، أمين لجنة تكنولوجيا النانو في رئاسة الجمهورية الإيرانية، أن حوالي 9.2% من عائدات منتجات النانو الإيرانية العام الماضي، والتي بلغت ما يعادل 145 مليون دولار، جاءت من الأسواق التصديرية، حيث سجلت زيادة بنسبة 110%. وشملت صادرات منتجات النانو الإيرانية وجهات في خمس قارات، مع التركيز على دول مثل العراق، تركيا، أفغانستان، الهند، والصين كأبرز الأسواق المستقبلة لهذه المنتجات.

وأضاف أن المنتجات النانوية المصدّرة تتصدرها مجالات البناء والإلكترونيات، بالإضافة إلى معدات المختبرات العلمية، والتي تم تصديرها حتى إلى الولايات المتحدة ولكن تحت علامة تجارية لدول ثالثة.

وتطرق أحمدوند إلى الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالأنشطة والاستثمارات العلمية للشركات والصناعات، مشيرًا إلى أنه تم تحديد عدة مشاريع بحثية كبرى في البلاد العام الماضي، تجاوزت قيمتها عدة تريليونات تومان، منها أكثر من ألف مليار تومان كانت مخصصة لتكنولوجيا النانو.وأوضح أن التكاليف الاستثمارية لهذه المشاريع يتم خصمها من الضرائب المدفوعة من قبل الشركات والصناعات والمستثمرين.

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