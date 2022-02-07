محاولات عربیة لإجبار بغداد على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عضو مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، كشف اليوم الاثنين، عن محاولات تقودها الدول المطلة على الخليج الفارس لاجبار العراق على التطبيع مع اسرائيل.

وأكد المشهداني في حديث له، أن تدخل ما وصفه بالتيار الدول العربية التطبيعي أربك المشهد السياسي بسبب محاولاتهم إقناع العراق بالتطبيع، لأن تل أبيب تدرك أن مشروعها لن يكتمل دون التطبيع مع بغداد.

وأضاف عضو مجلس النواب العراقي أن قرار المحكمة الاتحادية حول الثلث المعطل رسالة للأطراف بخصوص ضرورة التفاهم وإيجاد اتفاق وحلول ، مبيناً أن الإطار التنسيقي والتيار الصدري سيجلسان إلى طاولة الحوار قريبا./انتهى/